Kolumne Lomo – Selektive Erinnerung Unser Kolumnist kramt in seinen Kroatien-Erinnerungen und findet statt schönen Küsten nur einen Kioskbesuch in Sandalen und Badehosen. Johannes Binotto

An solche Strandmomente in Kroatien kann sich «Lomo» – nicht zu verwechseln mit dem Mann auf dem Bild – nicht erinnern. Symbolbild: Roger Wehrli

Ich glaub, ich hab vor einigen Wochen in dieser Kolumne geschrieben, dass man in Zeiten von Ansteckungsgefahren, damit zusammenhängenden Lockdowns und Reisebeschränkungen halt einfach in der Erinnerung reisen und sich im Kopf an jene Orte zurückversetzen müsse, an denen man schon mal war. Das war als Ratschlag lieb gemeint.

Trotzdem wundere ich mich jetzt, dass ich auf diese Kolumne nicht lauter böse Leserbriefe bekommen habe. Denn Reisen in der Erinnerung klingt zwar in der Theorie ganz schön, ist in der Praxis aber oft ein eher unbefriedigender Ausflug. Das wurde mir klar, als ich gestern mit meiner Frau über die Orte sprach, die wir schon besucht hatten, ehe wir zusammenkamen. Dabei fiel mir auf, dass ich von zahlreichen Ferien nicht nur sehr selektive, sondern in ihrer Selektion ausgesprochen merkwürdige Erinnerungen habe.

Shoppen mit Badehose

So weiss ich etwa von einem Sommerurlaub in Kroatien eigentlich nur noch, dass ich eines Nachmittags neue Batterien für meine Kamera besorgen musste und darum in Badehosen zum Kioskhändler am Strand ging. Dieser verwies mich an den nächsten Händler, welcher mich wiederum in den Dorfladen schickte, wohin ich, weil ich jetzt bereits schon so weit gelaufen war, denn auch tatsächlich ging.

Beim Betreten des Gemischtwarengeschäfts wurde mir dann körperlich unangenehm bewusst, dass ich noch nie in einem solchen nur in Badehose bekleidet gewesen war. Ich fühle mich ja durchaus wohl in meiner Haut und bin auch nicht besonders schamhaft. Trotzdem fühlt es sich irgendwie falsch an, wenn man zwischen Sandwiches, Peperoni und Milchtüten steht und nichts anhat, ausser einer nassen Badehose und Sandalen an den Füssen.

Wie beim ersten Mal

Vor allem aber ärgert mich, dass ich mit dieser Erinnerung dem Urlaub so gar nicht gerecht werde. Keine Erinnerung an die tolle Küste, die hellen Felsen, auf denen ich liegen konnte, die schönen Sonnenuntergänge, das leckere Essen, die freundlichen Menschen – dass es das alles dort massenweise gab, finde ich erst bei einer nachträglichen Internetrecherche heraus.

In meinem Kopf aber ist davon nichts zu finden, sondern nur mein blutter Bauch im Laden. Liebes Hirn, was soll der Mist? «Immerhin», tröstet mich meine Frau, «jetzt kannst du mal wieder nach Kroatien reisen und es wieder ganz neu entdecken. Aber schau einfach, dass du genügend Batterien dabeihast.»