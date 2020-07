Rare Amphibie gesichtet – Seltene Kröte in Elgg gefunden Experten bestimmten sie zuerst fälschlicherweise als Wechselkröte, die in der Schweiz ausgestorben ist. Es handelt sich aber vermutlich um die seltene Kreuzkröte. Nicole Döbeli

Eben keine Wechsel-, sondern eine Kreuzkröte. Sie ist in den letzten zehn Jahren sehr selten geworden. Foto: Nadine Huber

Auf einem Elgger Feldweg traf Nadine Huber vor einiger Zeit eine Kröte an, fotografierte sie und schickte das Bild an die Meldestelle Webfauna. Eine Expertin der Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz in der Schweiz (Karch) urteilte: «Das Bild zeigt eindeutig eine Wechselkröte.» In der Elgger Facebookgruppe war daraufhin die Freude gross, denn die Wechselkröte gilt seit 2000 in der Schweiz als ausgestorben.