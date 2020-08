Greifvogelstation Berg am Irchel – Seltener Fischadler erschöpft in Fischzucht aufgefunden Fischadler sind in der Schweiz ausgestorben. Dennoch pflegt die Greifvogelstation derzeit ein Exemplar, das sich in eine Fischzucht verirrt hatte. Rafael Rohner

Der Fischadler befindet sich seit dem 18. August in der Greifvogelstation Berg am Irchel. Foto: PD

Fischadler haben eindrückliche Füsse und Krallen. Sie packen damit am liebsten Fische, sekundenlang können sie nach dem Sturzflug unter Wasser tauchen, um sie zu fangen. Kürzlich muss einem Fischadler dabei etwas zugestossen sein. Der Betreiber einer Fischzuchtanlage im aargauischen Rheinsulz fand ein völlig erschöpftes Tier in einem Gewässer seiner Anlage. Das Tier habe teilnahmslos gewirkt, «obwohl es eigentlich im Schlaraffenland gelandet war», schreibt die Greifvogelstation Berg am Irchel in einer Mitteilung. Schnell habe sich herausgestellt: «Der Vogel fliegt nicht mehr.»