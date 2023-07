Moorgebiet bei Kleinandelfingen – Seltener Vogel brütet mit Erfolg – Kanton spricht von Sensation Im Oerlingerried hat ein Kiebitz-Paar gebrütet, drei Jungtiere der seltenen Vögel sind seit Mitte Juli flügge. Auch andere Tier- und Pflanzenarten sind dorthin zurückgekehrt. Markus Brupbacher

Ein Kiebitz mit frisch geschlüpftem Küken im Oerlingerried. Foto: Stefan Wassmer

Wer zwischen Winterthur und Schaffhausen auf der Weinlandautobahn A4 unterwegs ist, der kommt bei Kleinandelfingen am Oerlingerried vorbei. In dem Flachmoor von nationaler Bedeutung ist Mitte Juli etwas passiert, was Naturschützerinnen und Naturschützer sehr freut: Drei junge Kiebitze sind flügge geworden. Es ist das erste Mal seit 2013, dass im Moorgebiet ein Kiebitz-Paar erfolgreich gebrütet hat. Dies schreibt die Fachstelle Naturschutz des kantonalen Amts für Landschaft und Natur in einer Mitteilung vom Donnerstag.