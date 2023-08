Seltenes Himmelsspektakel – So schön war der Blaue Supermond In der Nacht auf Donnerstag konnte die Welt ein ganz seltenes Bild am Himmel bestaunen: den zweiten Vollmond des Monats und gleichzeitig einen Supermond. Das Phänomen tritt nur alle paar Jahre auf. Simon Angelo Meier

Mystische Lichtstimmung: Der Vollmond geht am 30. August hinter der Liver-Bird-Statue des Royal Liver Building in Liverpool auf. Foto: Christopher Furlong (Getty Images)

Früher am Abend war der Mond noch zwischen blau leuchtenden Türmen des Liver Building zu sehen. Foto: Christopher Furlong (Getty Images)

Der orange leuchtende Vollmond geht über der kubanischen Hauptstadt Havanna auf. Foto: Yamil Lage (AFP)

In der Nacht zum Donnerstag fielen gleich zwei Himmelsphänomene zusammen: ein sogenannter Blauer Mond und ein Supermond. Beim Blauen Mond handelt es sich um ein Phänomen, das alle zwei bis drei Jahre auftritt: Ein Vollmond ist gleich zweimal innerhalb eines Monats zu sehen.

Normalerweise gibt es in jedem Monat nur einen Vollmond, aber Blaue Monde treten manchmal auf, weil der Mondzyklus 29,5 Tage lang ist – nur knapp so lang wie ein durchschnittlicher Kalendermonat. Dieser Unterschied bedeutet, dass es in manchen Monaten zwei Vollmonde gibt.

Silhouettenspiel: Eine Passagiermaschine fliegt vor der Landung in Heathrow vor dem Blauen Supermond vorbei. Foto: Justin Tallis (AFP)

Blau-gelbes Farbenspiel: Der Vollmond geht zwischen den Türmen der Basílica del Pilar in Saragossa, Spanien, auf. Foto: Javier Belver (Keystone)

Mondgottheit: Der Vollmond schwebt über dem Apollo-Tempel in Korinth, Griechenland. Foto: Valerie Gache (AFP)

Blau-gelbes Leuchtspektakel: Der Blaue Supermond neben dem CN Tower in Toronto, Kanada. Foto: Frank Gunn (Keystone)

Schattenspiel: Der Blaue Supermond hinter einer Windmühle in der spanischen Kleinstadt Consuegra. Foto: Thomas Coex (AFP)

Supermonde treten alle drei oder vier Monate auf. Der aktuelle Supermond ist der dritte in diesem Jahr und der zweite im August. Blaue Supermonde sind sogar noch seltener und treten rund alle zehn Jahre auf. Der letzte war 2018 während einer Mondfinsternis, und die nächsten Blauen Supermonde werden 2037 als Paar auftreten.

Mystisch: Der Blaue Supermond leuchtet neben dem Kloster von Ucles in Cuenca, Spanien. Foto: Fernando Villar (Keystone) keystone-sda.ch

Gelbgolden leuchtend: Der Vollmond geht über einer alten Festung im Migdal Tsedek National Park in der Nähe der israelischen Stadt Rosh Haayin auf. Foto: Abir Sultan (Keystone)

Tiefrot: Der Supermond über den rostfarbenen Feldern der spanischen Kleinstadt Consuegra. Foto: Thomas Coex (AFP)

Spektakuläre Aussicht: Touristen betrachten vom Galataturm in Istanbul, Türkei, die Stadt und den Supermond. Foto: Yasin Akgul (AFP)

Ausgelassen: Eine Frau posiert auf dem Dach des Museums für Kunst, Architektur und Technologie (MAAT) in Lissabon, Portugal, neben dem Blauen Supermond. Foto: Armando Franca (Keystone)

Himmelsspektakel: Eine Gruppe betrachtet von der 31st Street Beach in Chicago den Supermond. Foto: Charles Rex Arbogast (Keystone)

Übergross: Zwei Spaziergänger laufen vor dem Blauen Supermond und dem Victoria Tower in Huddersfield, Grossbritannien, vorbei. Foto: Oli Scarff (AFP)

