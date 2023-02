USA – Senator Fetterman wegen klinischer Depression im Spital Sein Sieg bei den Midterms im November letzten Jahres sicherte den Demokraten eine hauchdünne Mehrheit im Senat. Jetzt muss Fetterman aus gesundheitlichen Gründen vorerst kürzertreten.

Senator John Fetterman erlitt vor knapp einem Jahr einen Schlaganfall: Noch bis vor wenigen Tagen war er im Kapitol in Washington unterwegs. (13. Februar 2023) Getty Images via AFP

Der neugewählte US-Senator John Fetterman von der Demokratischen Partei lässt sich wegen klinischer Depression in einem Spital behandeln. Der Politiker aus dem Bundesstaat Pennsylvania, der im vergangenen Mai einen Schlaganfall erlitten hatte, habe sich am Mittwochabend in das Militärkrankenhaus Walter Reed in einem Vorort der Hauptstadt Washington einweisen lassen, erklärte sein Stabschef Adam Jentleson am Donnerstag.

«John hat in seinem Leben immer wieder unter Depressionen gelitten, es wurde aber erst in den vergangenen Wochen schwerwiegend», erklärte Jentleson. Der 53-Jährige, der bei den als Midterms bekannten Kongresszwischenwahlen im November einen äusserst wichtigen Sieg für die Demokraten errungen hatte, sei am Montag vom Arzt des US-Kongresses untersucht worden. Der Arzt habe dann am Mittwoch einen Spitalaufenthalt empfohlen.

«John hat zugestimmt und wird auf freiwilliger Basis behandelt», erklärte sein Stabschef. Die Ärzte im Walter-Reed-Militärkrankenhaus, in dem auch US-Präsidenten behandelt werden, hätten zugesichert, dass Fetterman «bald wieder bei sich sein wird».

Er sicherte den Demokraten eine hauchdünne Mehrheit im Senat: John Fetterman feiert seinen Sieg nach den Midterms. (9. November 2022) keystone-sda.ch

Der mehr als zwei Meter grosse Politiker – mit Glatze, Tätowierungen und einer Vorliebe für Kapuzenpullover und kurze Hosen in der US-Politik eine höchst ungewöhnliche Erscheinung – hatte bei den Midterms im Swing State Pennsylvania den republikanischen Kandidaten Mehmet Oz knapp besiegt. Dank dieses Erfolgs konnten die Demokraten von Präsident Joe Biden ihre hauchdünne Senatsmehrheit um einen Sitz ausbauen.

Bemerkenswert war Fettermans Sieg auch, weil er im Wahlkampf durch einen Schlaganfall stark geschwächt worden war. Der 53-Jährige hatte unter anderem in einem Fernsehduell gegen Oz grosse Probleme, sich in längeren Sätzen auszudrücken.

Vergangene Woche wurde Fetterman dann wegen Schwindels in einem Krankenhaus untersucht. Die Ärzte kamen aber zu dem Schluss, dass der Senator keinen neuen Schlaganfall erlitten hatte.

