Aus dem Obergericht Zürich – Senior aus Winterthur um fast 800’000 Franken betrogen Ein junger Mann soll einem Winterthurer Senior fast 800’000 Franken abgeknöpft haben. Für was er das Geld brauchte, weiss er nicht mehr. Das Obergericht bestätigt das Urteil der Vorinstanz. Gregory von Ballmoos

Ein 32-Jähriger stand vor Obergericht, weil er einem alten Mann fast 800’000 Franken abgenommen hatte. Foto: Urs Jaudas

George Best sagte einst: «Ich habe viel Geld für Alkohol, Frauen und schnelle Autos ausgegeben, den Rest habe ich einfach verprasst.» Best war ein Fussballer von Weltformat, er gewann 1968 den Ballon d’Or und wurde mit Manchester United 1965 und 1967 zweimal englischer Meister. Auch der heute 32-jährige Maltrim (Name geändert) träumte von einer grossen Fussballkarriere. «Zuerst in die Super League und dann weiterschauen» sei der Plan gewesen. Er habe bei den Junioren des FC Zürich gespielt, weil er sich aber dreimal das Kreuzband gerissen habe, sei nichts aus der grossen Fussballkarriere geworden.