Selbstunfall in Illnau – Senior kracht mit Auto in Mauer Ein 76-Jähriger streifte am Dienstagnachmittag mit seinem Auto das Trottoir und prallte danach in eine Mauer. Rettungskräfte fuhren den Mann mit unbekannten Verletzungen ins Spital.

Gegen 14.40 Uhr fuhr am Dienstag ein 76-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Usterstrasse bergwärts Richtung Volketswil. Auf Höhe der Hausnummer 42 geriet er aus zurzeit nicht geklärten Gründen auf das Trottoir und stiess anschliessend in eine kleine Natursteinmauer. Das Fahrzeug habe sich überschlagen und sei auf dem Dach zum Stillstand gekommen, wie es in einer Mitteilung der Polizei heisst. Der Mann zog sich beim Verkehrsunfall unbekannte Verletzungen zu und wurde nach der Erstversorgung durch ein Ambulanzteam mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht.

Wegen des Unfalls musste die Usterstrasse zwischen der Stationsstrasse und der Bisikonerstrasse für den Individualverkehr für rund zwei Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr richtete eine örtliche Umleitung ein. Neben der Kantonspolizei Zürich standen die Feuerwehr Illnau-Effretikon/Lindau sowie der Rettungsdienst des Spitals Uster im Einsatz.

Zeugenaufruf Infos einblenden Personen, die Angaben zum Unfallhergang und/oder zur Fahrweise eines schwarzen A-Klasse-Mercedes machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Verkehrszug Winterthur, Telefon 052 208 17 00, in Verbindung zu setzen.

