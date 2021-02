Präsenzunterricht während der Pandemie – Trotz 5-Personen-Regel: Senioren lernen Spanisch in der Gruppe Eine Volkshochschule im Aargau hat sich lange geweigert, Kurse auf Fernunterricht umzustellen. Eine Teilnehmerin, die online mitmachen wollte, wird ausgeschlossen. Thomas Knellwolf

Seniorinnen und Senioren sollten eine Fremdsprache im heutigen Corona-Regime nicht mehr im Präsenzunterricht erlernen (Symbolfoto). Foto: Getty Images/iStockphoto

Seit Mitte Januar gilt in der Schweiz wegen der Pandemie die 5-Personen-Regel. Eltern mit drei Kindern dürfen seither – sofern alle zu Hause sind – keinen Besuch mehr empfangen. Draussen können solche Familien legal niemanden mehr treffen. Ein harter Einschnitt für viele.

Kantonsärztin schritt ein

Seltsam mutete es vor diesem Hintergrund an, wenn sich gleichzeitig sieben, acht, neun Erwachsene, einige davon in der zweiten Lebenshälfte, zu Hobbykursen treffen. Wie in der Volkshochschule Oberes Freiamt. Dort haben weiterhin Sprachklassen vor Ort stattgefunden – bis die Behörden kürzlich einschritten.