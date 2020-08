Das Salzburger Sicherheitskonzept Infos einblenden

Kein Abstand, dafür wöchentliche Tests und möglichst keine Kontakte ausserhalb des Orchesters: Die radikalste Regelung gilt bei den Salzburger Festspielen für die Wiener Philharmoniker, die in den beiden diesjährigen Opernproduktionen und diversen Konzerten im Einsatz sind. Die übrigen Musiker, Schauspielerinnen, Sänger und Mitarbeiterinnen des Festivals wurden nur am Anfang getestet, müssen aber die Abstandsregeln einhalten. Alle führen ein Kontakttagebuch und messen sich täglich die Temperatur. Das Konzept scheint gegriffen zu haben: In den sechs Probe- und vier Festspielwochen wurde einzig eine temporäre Mitarbeiterin vor Beginn des Festivals positiv getestet – was selbst ohne Festspiele im Rahmen einer statistischen Wahrscheinlichkeit liegt.

Auch für das Publikum gelten klare Regeln: Die Karten sind persönlich und nicht übertragbar, beim Betreten und Verlassen eines Saales gilt eine Maskenpflicht, die Sitzplätze sind nach dem Schachbrettprinzip vergeben. (suk)