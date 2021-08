Unterwasser-Archäologie – Sensationsfund in Ägypten Versenkt von Tempel-Trümmern: Bei der ägyptischen Stadt Alexandria haben Forscher ein antikes Schiffswrack entdeckt Thomas Avenarius

Überreste einer antiken Galeere, die im 2. J ahrhundert vor Christus in Herakleion-Thonis sank . Foto: Christoph Gerigk, Franck Goddio/ Hilti Foundation

Der Fund eines rund 2000 Jahre alten Wracks einer antiken Galeere nahe der ägyptischen Stadt Alexandria ist gleich in dreifacher Hinsicht eine Sensation: Zum einen sind Wracks aus dieser Zeit sehr selten. Zum Zweiten sank das Schiff offenbar bei einer Naturkatastrophe. Und zum Dritten bestätigt der Fund die Genauigkeit der Schilderungen des griechischen Geschichtsschreibers Herodot, der ein Schiff eben dieses Typs beschrieben hatte.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Gefunden wurde das Wrack nahe der versunkenen antiken Stadt Herakleion-Thonis an der Mittelmeerküste am Nildelta nahe dem heutigen Alexandria. Das Forscherteam des Europäischen Instituts für Unterwasserarchäologie um den Franzosen Franck Goddio spricht von einem «phänomenal gut erhaltenen Wrack». Ebenso interessant klingen die Erklärungen, warum das ägyptische Boot gesunken sei. Untergegangen sei es wohl in Folge eines Erdbebens. Dabei seien Quader des berühmten Amun-Tempels von Herakleion auf das in einem Kanal vor der Kultstätte liegende Schiff gefallen; am Wrack wurden solche Quader gefunden.