Manschaftsmeisterschaften im Kunstturnen – Serhani gelingt die WM-Hauptprobe nicht ganz An den Schweizer Meisterschaften Mannschaften in der Winterthurer Axa-Arena waren packende Wettkämpfe zu sehen. Silber gab es in der NLB für den Winterthurer Taha Serhani mit dem Team Schaffhausen. Renate Ried

Taha Serhani genoss die gute Stimmung in der Winterthurer Axa-Arena. Foto: Martin Fuchs

Die Schweizer Meisterschaft Mannschaften (SMM) versprach spannend zu werden. Die Zürcher Kunstturner witterten ihre Chance, den Titel, den sie 2018 an die Aargauer abgeben mussten zurückzuerobern. Ausserdem galt der Wettkampf als Hauptprobe für die Weltmeisterschaften vom 18. bis 24. Oktober im japanischen Kitakyushu.

Für die WM selektioniert ist der Winterthurer Taha Serhani, der an der SMM für das Team Schaffhausen in der Nationalliga B antrat. Direkt nach dem Wettkampf war er insgesamt zufrieden mit sich, am Reck hätte es besser sein können. Und dies obwohl er mit der Note von 14,033 (Schwierigkeit 6,1) die höchste Note aller Turner auch aus der NLA erzielte. Der 26-Jährige konzentrierte sich in den letzten Wochen vor allem auf dieses Gerät, an diesem wird er auch an der WM antreten.