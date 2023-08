Serie zum Untergang der CS: Teil 3/4 – Wie Ueli Maurer die Rettung der Credit Suisse verschlief Dass es bei der Credit Suisse vom Krisenfall zum Kollaps kam, lag nicht nur an der Unfähigkeit des Managements, sondern am Versagen des Finanzministers. Eine Chronologie des Niedergangs der Grossbank. Arthur Rutishauser

Am Mittwoch, 2. November 2022, um 8 Uhr früh, kam es vor der ordentlichen Bundesratssitzung zu einem Treffen der Bundesräte mit Nationalbank-Präsident Thomas Jordan und Marlene Amstad, Präsidentin der Finma. Dort eröffnete Finanzminister Ueli Maurer seinen völlig unvorbereiteten Kolleginnen und Kollegen, es gäbe ein Riesenproblem mit der CS. Nach wie vor gebe es täglich Abflüsse von Kundengeldern in Milliardenhöhe. Jordan pflichtete ihm bei; er sprach auch den Tweet des australischen Fernsehjournalisten David Taylor an, der am 1. Oktober in Asien eingeschlagen hatte wie eine Bombe und dessen Botschaft viele reiche Kunden dazu brachte, ihr Geld von der CS abzuziehen.