Rychenberg gewinnt Derby 8:3 – Seriöser Auftritt mit klarem Sieg honoriert Mit einem leistungsgerechten 8:3-Auswärtssieg in Uster holt sich der HC Rychenberg in der Unihockey-NLA den zweiten Erfolg in Serie. René Bachmann

Levin Conrad erzielte ein wegweisendes Tor zum 4:2. Foto: Heinz Diener

Nach drei Niederlagen zum Saisonstart gelang dem HC Rychenberg in der fünften Runde der zweite Sieg in Folge. Die Mannschaft von Philipp Krebs bezwang Uster auch in dieser Höhe verdientermassen mit 8:3. Was der Schlüssel zum Auswärtserfolg beim punktgleichen Kantonsrivalen sein würde, hatte Rychenbergs Trainer Philipp Krebs vorausgeahnt: «Wir müssen punkto Absicherung, Abwehrverhalten und Backchecking so seriös arbeiten, dass wir offensiv mutig spielen können.»