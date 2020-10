Corona diktiert den Spielplan – Servette – FCZ und auch Lugano – YB verschoben Wegen Covid-19 findet am Wochenende nur noch ein Super-League-Spiel statt. Am Freitag wurde bekannt, dass zwei weitere Partien verschoben werden müssen. Laura Inderbitzin

Der FC Zürich bestreitet dieses Wochenende wie sieben weitere Super-League-Teams kein Spiel. Foto: Pascal Müller (Freshfocus) Gegner Servette verzeichnete nämlich mehrere Corona-Fälle. Foto: Andy Müller (Freshfocus) Ebenso das Spiel zwischen Lausanne-Sport und Vaduz. Foto: Michael Zanghellini (Freshfocus) 1 / 5

Der Super-League-Kalender der kommenden Wochen wird immer dünner: Wegen Covid-19 müssen auch das Spiel zwischen Servette und Zürich vom Samstagabend sowie die Partie zwischen Lugano und YB vom Sonntag verschoben werden. Aus demselben Grund wurden bereits die Duelle von Sion (in Quarantäne) gegen Luzern sowie Lausanne-Sport gegen Vaduz (ebenfalls in Quarantäne) vertagt.

Damit ist dieses Wochenende die Begegnung zwischen dem FC St. Gallen und dem FC Basel das einsame und einzige Highlight der Meisterschaft in der höchsten Schweizer Liga. Die restlichen Partien sollen nachgeholt werden.

Vier von zehn Teams in Quarantäne

Bei Servette war am Mittwoch zunächst Trainer Alain Geiger positiv getestet worden, bei der nachfolgenden Testreihe in der ganzen Mannschaft wurden sieben weitere Infektionen publik. Konsequenz: Das ganze Team muss in Quarantäne, und Partien müssen verschoben werden.

Beim FC Lugano sind zwei Spieler an Covid-19 erkrankt und sechs weitere wurden vom kantonsärztlichen Dienst unter Quarantäne gestellt. Aus diesem Grund hatten die Tessiner bei der Swiss Football Ligue den Antrag gestellt, das Spiel gegen YB zu verschieben. Dieser Antrag wurde nun genehmigt.

Damit befinden sich derzeit vier (Servette, Sion, Vaduz, Lugano) von zehn Super-League-Teams in Quarantäne. Mit dem FC Basel hat eine fünfte Mannschaft die Isolation indessen bereits hinter sich.