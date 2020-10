Zweite Drittelspause - Fazit

Schlechte Aussichten für die Berner, ihre Siegesserie von drei Spielen auf vier zu erhöhen. Ein satter 0:3-Rückstand steht nach 40 Minuten zu Buche. Aber grundsätzlich sind die Gäste den Genfern gar nicht so unterlegen, was auch die Schussstatistik beweist. Die Berner weisen mit 24 Torschüssen gar etwas mehr auf als Genf-Servette. Was noch fehlt beim SCB, ist die Kaltblütigkeit vor dem Tor. Diese zeigte bislang vor allem Eric Fehr auf Seiten des Heimteams.