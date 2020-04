Pflanzen fürs Pflanzen – Setzlinge gibts nur auf Bestellung Der Verein Schloss Hegi lässt den jährlichen Setzlingsmarkt trotz Corona-Krise nicht ganz ausfallen. Jonas Keller

Der Setzlingsmarkt lockte in früheren Jahren Scharen zum Schloss Hegi. zVg

Zitronentomaten und Costata-Romanesco-Zucchetti vor mittelalterlicher Kulisse: Der Setzlingsmarkt beim Schloss Hegi gehört seit acht Jahren fest zum Frühling. In diesem Jahr müssen Winterthurerinnen und Winterthurer ihre Auswahl allerdings im Voraus treffen, statt sich vom Sortiment an den Ständen inspirieren zu lassen. Wegen der Corona-Massnahmen können beim Schloss lediglich Setzlinge abgeholt werden, am Samstag von 10 bis 15 Uhr und am Montag von 9 bis 12 Uhr. Zu denselben Zeiten bietet der Verein Schloss Hegi auch Heimlieferungen an. Bestellt werden können Setzlinge bis Samstag.