11. Minute

Mehr zur FCB-Taktik

Die angesprochen interessante Defensivformation des FCB scheint nun eine Hybridform aus Dreier- und Viererkette zu sein. Defensiv orientiert sich Kade als (vierter) Verteidiger, offensiv agiert er jedoch deutlich weiter vorne als sein Aussenverteidiger-Duo Lang. So trifft man den Deutschen früh im Spiel im Winterthurer Strafraum an, jedoch vertändelt er in dieser Aktion den Ball.