Norrie, der Globetrotter

Willkommen zum Liveticker des Drittenrundenspiels von Roger Federer. Nach seiner Leistungssteigerung gegen Richard Gasquet (ATP 56) ist gegen den formstarken Cameron Norrie (34) der nächste Schritt vorwärts gefragt. Der 25-Jährige hat in diesem Jahr den grossen Durchbruch geschafft, schon 31 Matches gewonnen. Und in Queen’s spielte er sich unlängst in den Final gegen Matteo Berrettini.

Norrie ist ein Globetrotter, kam in Südafrika zur Welt, als Sohn eines Schotten und einer Waliserin. Später wohnte seine Familie in Neuseeland, ab 16 drei Jahre lang in einer Gastfamilie in London, weshalb er für Grossbritannien zu spielen begann. Danach spielte er in Texas College-Tennis, ehe er 2017 nach London zurückkehrte und Profi wurde. Also relativ spät.

In Hochform: Federer-Gegner Cameron Norrie. Foto: Keystone

Federer und Norrie trafen sich erst einmal, 2019 am Hopman-Cup in Perth, wo sich der Schweizer 6:1, 6:1 durchsetzte. Inzwischen ist Norrie aber gereift und vielseitiger geworden und strotzt dieser Tage vor Selbstvertrauen. Dieses ist allerdings auch bei Federer am Steigen. Nach seinem starken Auftritt gegen Gasquet sagte er: «So ein Spiel habe ich unbedingt gebraucht.»