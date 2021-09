4:2-Sieg gegen die Blue Stars – Seuzach beginnt, sich zu wehren Mit einem 4:2-Erfolg gegen die Blue Stars verschaffte sich der FC Seuzach in der 2. Liga interregional etwas Luft am Tabellenende. Urs Kindhauser

Doppeltorschütze Caner Türkmen (Nummer 9) erzielt das 1:0 für Seuzach. Foto: Urs Kindhauser

Der erste Saisonsieg: Den musste der FC Seuzach an diesem Tag einfach realisieren. Das hiess es überall auf dem Rolli, vor dem Match. Denn nur einen Zähler hatte man in den vier Spielen davor geholt, gegen Calcio Kreuzlingen, ein Team, das ansonsten ebenfalls alles verloren hatte. Noch schlechter, ganz ohne Punkt nämlich, waren nur die Blue Stars gestartet, der Gast an diesem Samstag. Gegen wen sonst also sollte sich «Seuzi» im Abstiegskampf zu wehren beginnen, der nach den meist schwachen Auftritten im Spätsommer droht.