Fussball 2. Liga interregional – Seuzach hat einen schweren Stand Das 0:2 zu Hause gegen Wil 2 ist die dritte Niederlage in Folge Urs Kindhauser

Luan Abazi (rechts) bezwingt Seuzachs Goalie Werner Popp zum 1:0. Foto: Urs Kindhauser

Vom FC Seuzach war auf dem Rolli eine Reaktion gefragt nach dem 2:7 vor einer Woche an gleicher Stätte, als die Mannschaft nach einem umstrittenen Penaltyentscheid auseinandergefallen war. Diese Reaktion kam gegen Wil, was Kampf und Einsatzbereitschaft betraf. Spielerisch aber waren die Seuzacher den Wilern in allen Belangen unterlegen.