Finanzen in der Region Winterthur – Seuzach ist raus aus den Schulden 2022 nahm die Gemeinde Seuzach 13,5 Millionen Franken mehr ein, als sie ausgab. Dadurch besitzt sie nach acht Jahren wieder ein Nettovermögen. Jonas Gabrieli Madeleine Schoder (Foto)

Die Gemeinde Seuzach profitierte in den letzten Jahren stark von den hohen Immobilienpreisen. Foto: Madeleine Schoder

Seuzach kann nach acht Jahren erstmals wieder mehr Vermögen als Schulden vorweisen. Denn die Gemeinde hat in den letzten Jahren deutlich mehr Geld eingenommen als erwartet. 2021 war das Budget um sieben Millionen Franken übertroffen worden, nun teilt die Gemeinde mit: 2022 nahm sie sogar 13,5 Millionen Franken mehr ein, als sie ausgab. Finanzvorsteher Hans Peter Häderli (EVP) erklärt: «Das erfreuliche Resultat ist hauptsächlich auf die ausserordentlichen Erträge aus Grundstückgewinnsteuern zurückzuführen.» Diese werden beim Verkauf einer Immobilie fällig. In Seuzach betrugen sie im letzten Jahr 9,3 Millionen Franken und waren damit fast doppelt so hoch wie die budgetierten fünf Millionen Franken.