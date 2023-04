Asyl in der Region Winterthur – Seuzach kauft erneut Wohncontainer – diesmal auf Vorrat Zum zweiten Mal in diesem Jahr teilt die Gemeinde Seuzach mit, dass sie Wohncontainer kauft. Ob darin ebenfalls Flüchtlinge untergebracht werden sollen, ist aber noch unklar. Fabienne Grimm

Die Sekundarschule Seuzach hat die Container mehrere Jahre genutzt, während der Neubau der Lernlandschaften realisiert wurde. Nun braucht sie diese nicht mehr und verkauft sie an die Politische Gemeinde. Foto: Madeleine Schoder

Der Seuzemer Gemeinderat kauft abermals Container, wie er in einer Mitteilung schreibt. 150’000 Franken kostet die Anlage, die bisher von der Sekundarschule genutzt wurde. Diese hatte die Container während mehrerer Jahre gemietet und verfügte deshalb über ein vertragliches Vorkaufsrecht. Da sie die Anlage aber selbst nicht mehr benötigt, will sie die Container an die Politische Gemeinde weiterverkaufen.