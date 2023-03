Wegen höherer Asylquote – Seuzach plant neue Container-Siedlung für Geflüchtete Weil in der Gemeinde zu wenig Wohnungen vorhanden sind, will der Gemeinderat auf einem Kiesplatz provisorische Container für 24 Geflüchtete aufstellen. Jonas Gabrieli UPDATE FOLGT

Die provisorische Notunterkunft soll auf einem Kiesplatz der Gemeinde an der Strehlgasse entstehen. Foto: Marc Dahinden

Der Gemeinderat von Seuzach hat sich entschieden, eine provisorische Notunterkunft für Geflüchtete zu erstellen. Das teilte er am Donnerstagmorgen mit. Die Behörde begründet ihren Entscheid mit der höheren Asylquote per 1. Juni und dem sehr angespannten Wohnungsmarkt in Seuzach. Zurzeit leben in der Gemeinde 68 Geflüchtete. Durch die Erhöhung der Asylquote auf 1,3 Prozent der Wohnbevölkerung fehlen der Gemeinde laut Mitteilung 30 Plätze.

Für die Erstellung der Occasionscontainer, auf einem Kiesplatz an der Strehlgasse, hat der Gemeinderat einen Kredit von 509’000 Franken als gebundene Ausgabe genehmigt. Dadurch sollen 24 neue Plätze geschaffen werden. Die Gemeinde informierte die Anwohnerinnen und Anwohner an einem Anlass am Mittwochabend über das Vorhaben.

