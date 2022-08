Wegen Lärm und Umweltbelastung – Seuzach verzichtet künftig auf Feuerwerk Der Gemeinderat will ab 2023 kein offizielles Gemeindefeuerwerk mehr durchführen. Am Seuzi-Fäscht im September soll es aber noch ein letztes Mal richtig knallen. Hannes Boos

Das 1.-August-Feuerwerk der Gemeinde löste in Seuzach nicht nur Freude aus. Foto: Leo Wyden

Die akute Brandgefahr ist vorüber. Am 18. August hat Seuzach das generelle Feuerwerksverbot in der Gemeinde deshalb aufgehoben. Überraschender ist ein anderer Entscheid, den der Gemeinderat am gleichen Tag mitteilte: Aus «Rücksicht auf Mensch, Tier und Umwelt» werde es in Seuzach ab 2023 kein öffentlich finanziertes Gemeindefeuerwerk mehr geben. Der 1. August wurde in der Gemeinde – anders als die Silvesternacht – jeweils mit einem Raketenspektakel gefeiert.