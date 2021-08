Vor Cupspiel am Samstag – Seuzachs Gegner entlässt Trainer Nach drei Niederlagen in den ersten drei Spielen der Challenge League muss Yverdons Trainer Jean-Michel Aeby gehen. hjs

Drei Spiele, neun Gegentore, null Punkte: Yverdons Trainer Jean-Michel Aeby musste gehen. Foto: Freshfocus

Am Samstagabend fuhr der Mannschaftsbus von Yverdon-Sport, dem Aufsteiger in die Challenge League, nach der 0:3-Niederlage in Wil heim in die Westschweiz – vorbei an Seuzach und mit Blick auf den Sportplatz Rolli. Am kommenden Samstag werden die Romands dort Halt machen, fürs Cupspiel gegen den FC Seuzach. Einer, der im Bus sass, wird dann nicht mehr dabei sein: Trainer Jean-Michel Aeby (55), der Yverdon nach zehn Jahren in die Challenge League zurückgeführt hatte, wurde nach nur drei Spielen in neuer Umgebung entlassen. Drei Niederlagen mit je drei Gegentoren waren dem Präsidenten Mario Di Pietrantonio zu viel.

In der Promotion League hatte Aeby nur zwei von 23 Spielen verloren. Nun aber stellte der Präsident fest, dass es «einen Elektroschock braucht, um den Fehlstart zu korrigieren.» Er habe, fügte Di Pietrantonio bei, von Aeby «den unangenehmen Eindruck, dass er nicht schnell Lösungen findet, um die Zweifel bei seinen Spielern auszuräumen.» Spätestens am Mittwoch will der Präsident den Nachfolger bestimmt haben. Die Autobahn-Ausfahrt nach Seuzach finden die Romands sicher. Mit dem neuen Verteidiger Sead Hajrovic sitzt ja einer im Bus, der lange genug in Winterthur gespielt hat.

