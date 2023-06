Wirtschaftsführer aus Andelfingen – Severin Moser ist neuer Arbeitgeberpräsident Der Nachfolger von Valentin Vogt heisst Severin Moser. Der Andelfinger ist in der Region auch als ehemaliger Sportler bekannt. Rafael Rohner

Severin Moser im Jahr 2014 in Frauenfeld: In seiner Freizeit unterstützt er junge Leichtathletik-Talente als Leiter des Nachwuchsförderprogramms bei Swiss Athletics. Archivfoto: Marc Dahinden

Die Mitgliederversammlung des Arbeitgeberverbands wählte Severin Moser einstimmig zum neuen Präsidenten. «Ich trete damit in grosse Fussstapfen», zitierte ihn der Verband in einer Mitteilung. Gewisse Kreise wollten die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt immer stärker regulieren, habe Moser anlässlich seiner Wahl gemahnt. Sie würden am liebsten flächendeckende Mindestlöhne und einen stark ausgebauten Kündigungsschutz einführen. Oder eine staatlich verordnete Viertagewoche. «Unsere Firmen können nur das verteilen, was auch erwirtschaftet wurde. Erwirtschaftet in nationaler oder internationaler Konkurrenz», sagte Moser weiter. Gerade als kleines Land mit wenig natürlichen Ressourcen sei die Schweiz auf eine hohe internationale Wettbewerbsfähigkeit angewiesen.