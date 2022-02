Hormonausschüttung wirkt schmerzlindernd – Sex – das Heilmittel ohne Nebenwirkungen Wer an einer chronischen Krankheit leidet, muss nicht auf Sex verzichten. Im Gegenteil: Ein aktives Liebesleben kann sich sogar positiv auf die Beschwerden auswirken. Stefan Müller

Warum gerade auch chronisch Kranke nicht auf Sex verzichten sollten: Ein Orgasmus schüttet Endorphine aus, Glückshormone, die mehrere Stunden die Beschwerden lindern können. Foto: Getty

Begonnen hatte es vor rund acht Jahren. Damals erkrankte Silvia Jauch an Psoriasis-Arthritis, einer entzündlichen Rheumaform, die mit schmerzenden Gelenken und grosser Müdigkeit verbunden ist. Das hat der heute 38-jährigen Frau nicht nur den Alltag auf den Kopf gestellt, sondern auch ihr Liebesleben. Gerade ihr fiel das nicht leicht. «Sex war mir immer wichtig, denn es ist eine ganz natürliche Sache», sagt sie offen.

Eine Krankheit ist kein Grund, auf Sex zu verzichten: Rheumapatientin Silvia Jauch. Foto: Andrea Zahler

So offen und vielseitig ist Silvia Jauch auch in ihrer beruflichen Tätigkeit als Social-Media-Managerin, Bloggerin und Model. Sehr am Herzen liegt ihr das Engagement für die Rheumaliga Schweiz als «Botschafterin» und auf ihrem Instagram-Account, auf dem sie Aufklärung betreibt zum Thema chronisch kranke Menschen. Dabei bringt sie auch Tabuthemen wie Sexualität zur Sprache.

Das Schicksal von chronischen Schmerzen teilt Silvia Jauch mit vielen anderen Menschen. In der Schweiz leiden fast zwei Millionen Menschen allein an einer der zahlreichen Rheumaformen. Und nimmt man noch alle anderen chronisch Kranken dazu, kommt eine stattliche Zahl Betroffener zusammen, deren Leben von Schmerzen dominiert wird.

Sexualität droht unterzugehen

Über Sex wird heute auf allen öffentlichen Kanälen tabulos geplaudert. «Nicht so aber im persönlichen Bereich», stellt der Luzerner Paartherapeut und Sexologe Martin Bachmann (53) fest. «Viele Leute sind da recht wortlos, insbesondere im Zusammenhang mit einer chronischen Krankheit.»

Für chronisch Kranke komme mit der Sexualität eine weitere Hürde hinzu, so der Experte. Die Sexualität drohe im Krankheitsalltag unterzugehen. Dass seine Klientinnen und Klienten an einer Krankheit leiden, ist aber selten der Grund, weshalb sie ihn aufsuchen. Er erfährt davon meist erst hinterher, im Verlauf der Beratung.

Man kann sich vorstellen, dass bei chronisch kranken Menschen die Sexualität leicht ins Hintertreffen gerät, wenn man sich beispielsweise den Alltag von Silvia Jauch vergegenwärtigt. «Zunächst einmal geht alles viel langsamer», erklärt die Rheumapatientin, die einst sehr sportlich und energiegeladen war. «Ich muss morgens extra zwei Stunden früher aufstehen, um meine steifen und schmerzenden Gelenke in Gang zu bringen, vor allem die Finger.»

Der Experte: Martin Bachmann (53) ist Paartherapeut und Sexologe mit eigener Praxis für Beratungen und Sexualtherapien in Luzern. Foto: PD

Der Alltag müsse deshalb gut durchdacht sein. So bereitet sie abends alles vor, was in der Früh schwerfallen könnte. Zum Beispiel das Frühstück herrichten für sich und ihre zehnjährige Tochter, mit der sie den Haushalt teilt. Umgekehrt ist sie abends schon früh müde, weil die Bewältigung des Tages sie sehr anstrengt.

Diese grosse Veränderung führte nicht zuletzt auch zur Trennung von ihrem Mann.

Oft glauben Schmerzgeplagte, dass sie ihr unbefriedigendes Liebesleben nicht verändern können. Vergessen geht dabei, dass guter Sex nicht nur die Stimmung hebt – er bringt laut Fachleuten auch medizinische Vorteile: Zum Beispiel schüttet ein Orgasmus, ähnlich dem Laufen, Endorphine aus, Glückshormone, die mehrere Stunden die Beschwerden lindern können – ein Schmerzmittel also ganz ohne Nebenwirkungen. Ausserdem trainiert Sex die Muskeln und macht die Gelenke geschmeidiger.

So halten Sie Ihr Liebesleben lebendig Infos einblenden Ein fixes «Sex-Date» im Alltag einbauen: eine «Insel der Nähe», wo Platz für Sexualität in irgendeiner Form ist.

Stimmung schaffen, den Alltag beiseiteschieben: romantische Atmosphäre, verführerische Unterwäsche, erotische Filme und Bücher.

Gut für den Körper sorgen: Körperpflege, Make-up oder Kleidung.

Sich warmhalten: Warm duschen oder baden ist gut gegen steife Gelenke. Zudem haben Frauen mit warmen Füssen einer Studie zufolge viel eher einen Orgasmus.

Offen sein für Neues: Stellungen ändern (nicht nur Missionarsstellung). Je nach Einschränkung liegt es sich besser auf der Seite. Hilfsmittel einsetzen wie Kissen, Hocker oder Bettkante.

Es muss nicht immer Penetration sein: stattdessen gegenseitig masturbieren oder nur küssen und streicheln.

Keine falschen Hemmungen: Vibratoren oder Sexspielzeuge ausprobieren (besonders hilfreich bei Einschränkungen von Händen und Fingern).

Lachen nicht vergessen: Es das beste Aphrodisiakum und hilft, wenn etwas schiefgeht.

Miteinander reden: das Wichtigste, um Vertrauen zu schaffen und Missverständnissen vorzubeugen.

Wann und wie sage ich bei zu Beginn einer neuen Beziehung, dass ich krank und sexuell eingeschränkt bin? Dazu Sexologe Martin Bachmann: «In den ersten sechs bis zwölf Monaten einer neuen Beziehung spricht man von der Idealisierungs- oder romantischen Phase. Danach folgt die Enttäuschungsphase, der Blick hinter die Kulisse.» Bachmann empfiehlt deshalb, sich in der romantischen Phase zu outen, weil dann die Toleranz grösser sei.

Sex unter Gesunden geschieht oft einfach spontan nebenher, ohne grosse Worte. «Wenn man eine Krankheit hat, muss man sich über das ‹Selbstverständliche› zuerst Gedanken machen, am besten zu zweit», weiss Silvia Jauch aus Erfahrung. Eine «Bett-Night» sollte deshalb fix eingeplant werden, zum Beispiel einmal pro Woche, wie es eben am besten in den Alltag und von den Schmerzen her passt.

Wenn es dennoch mit dem Sex nicht klappt – egal. Der eine möchte vielleicht stattdessen nur kuscheln, die andere nur gehalten werden, noch jemand anders will schlicht allein gelassen werden. Oder vielleicht gibts einfach einen gemeinsamen Filmabend.

Wegkommen vom Gelernten

Solche sogenannten Inseln der Nähe schaffen eine gute Voraussetzung, um auch mit einer Beeinträchtigung ein befriedigendes Sexleben aufrechtzuerhalten. Laut Paartherapeut Bachmann sollte man aber dabei versuchen, vom Gelernten wegzukommen. Stellungen können variiert werden. Es müsse auch nicht immer eine Penetration sein, so der Fachmann.

Bei gewissen Krankheiten oder wegen Nebenwirkungen von Medikamenten gehe dies ohnehin nicht immer, weil Scheide oder Penis zu trocken seien und deshalb schmerzten. Stattdessen könne man sich gegenseitig masturbieren oder auch nur streicheln. Es soll bequem sein, vielleicht mit einem Kissen unter dem Rücken oder einem Hocker zum Draufsitzen. «Wichtig ist», betont Bachmann, «dass sich beide gegenseitig offen sagen, was ihnen guttut und was nicht.»

Offenheit zaubert die krankheitsbedingten Einschränkungen natürlich nicht weg. Silvia Jauch findet deshalb: «Man muss immer wieder etwas wagen, auch beim Sex!» Denn die Handicaps seien nicht nur im Körper, sondern auch im Kopf. Mit viel Kreativität und Humor könnten die Grenzen im Kopf aber abgebaut werden. «Alles ist erlaubt, wenn es für beide stimmt. Es zählt nur der Genuss, den beide haben sollen.»

Sexspielzeuge können hilfreich sein bei Einschränkungen von Händen und Fingern. Foto: Getty Foto: Getty

So gehe es manchmal einfacher mit einem Sexspielzeug, wenn etwa die Hände schmerzten. «Freier im Kopf», so die Rheumapatientin, heisse aber auch für Frauen, dass sie dem Partner sagen, wenn zum Beispiel die Hüfte wehtut, und nicht aus Rücksicht die Beschwerden einfach in Kauf nehmen. Umgekehrt soll das gesunde Gegenüber auch nicht «Krankenschwester» spielen, das sei der reine Lustkiller.

Ob gesund oder nicht – um das Liebesleben befriedigend zu gestalten, ist es wichtig, dass beide Partner entspannt sind. Sinnlicher Genuss und Stress vertragen sich schlecht. Wer unter chronischen Schmerzen leidet, steht aber unter Dauerstress.

«Über die Entspannung rücken die Schmerzen in den Hintergrund.» Martin Bachmann, Paartherapeut und Sexologe

«Grundlegend für die Entspannung ist die Atmung», erklärt Experte Bachmann. «Über die Atmung und Bewegung kann man sich besser entspannen – die Muskeln, aber auch den Kopf.» Sich zu räkeln, den Atem fliessen zu lassen, könne helfen, körperliche Berührung besser zu erleben oder zu ertragen. «Über die Entspannung rücken die Schmerzen in den Hintergrund.»

Sexualität wird in den Beratungen der Rheumaliga Schweiz zwar eher selten angesprochen, meist in Zusammenhang mit Partnerschaft und Kinderwunsch. «Das Thema ist immer noch tabuisiert», sagt Sprecherin Tina Spichtig. «Wir bieten aber verschiedene Dienstleistungen an, um diese Hemmschwelle abzubauen.»

