Neues Erotikgeschäft in Winterthur – Sextoys mitten in der Winterthurer Altstadt Die Erotikladen-Kette Magic X eröffnet am Freitag eine Filiale an der Marktgasse. Patrick Gut UPDATE FOLGT

Noch ist die Magic-X-Filiale an der Marktgasse 23 nicht eröffnet. Foto: pd

Magic X wirbt auf seiner Website mit «Der diskrete Schweizer Online-Sexshop!». Das Unternehmen mit Hauptsitz in Winterthur betreibt schweizweit aber auch 27 Filialen.

Ab Freitag sollen Sextoys, Dessous und Fetischmode ganz ungezwungen auch mitten in der Winterthurer Altstadt an der Marktgasse 23 über den Verkaufstisch gehen. Wie es sich dort mit der viel beschworenen Diskretion verhält, wird man sehen. Amüsant: Noch im Dezember letzten Jahres hatte sich Magic X beklagt, das Corona-Testzentrum in der Permanence verderbe das Geschäft des Erotikladens im Stadttor. Einerseits seien die Kunden und das Personal einem Gesundheitsrisiko ausgesetzt, wenn der Bereich vor dem Geschäft durch potenziell kranke Leute belagert werde, sagte damals der Magic-X-Marketing-Leiter Jan Brönnimann. Andererseits fehle es an Diskretion. Denn selbstverständlich sei es nicht angenehm, wenn man beim Betreten des Ladens von einer Gruppe wartender Leute beobachtet werde.