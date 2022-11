Studie über Schweizer Jugendliche – Fast die Hälfte wurde schon online sexuell belästigt Die sexuelle Belästigung Jugendlicher übers Internet nimmt zu. Während es 2014 noch unter 20 Prozent waren, berichteten im letzten Jahr drei von vier Mädchen und einer von drei Jungen von unerwünschten Nachrichten.

Rund die Hälfte der Mädchen wurde laut der Studie bereits von einer fremden Person aufgefordert, erotische Fotos von sich zu verschicken. (Symbolbild) Foto: Imago/Westend61

Die sexuelle Belästigung von Jugendlichen im Internet nimmt zu: Fast die Hälfte wurde laut einer diesjährigen Befragung der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) bereits einmal online sexuell belästigt. 2014 waren es noch 19 Prozent gewesen.

Drei von fünf Mädchen und einer von drei Jungen berichten, online schon unerwünschte sexuell konnotierte Nachrichten erhalten zu haben. So steht es in der James-Studie 2022 der ZHAW in Kooperation mit der Swisscom, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Rund die Hälfte der Mädchen wurde demnach bereits von einer fremden Person aufgefordert, erotische Fotos von sich zu verschicken.

Gleichzeitig sorgen sich Jugendliche weniger um die Datensicherheit im Internet: Nur noch ein Viertel macht sich Sorgen darüber, dass persönliche Informationen online sichtbar werden. Auch nutzen nur noch 60 Prozent der jugendlichen Privatsphäre-Einstellungen auf den sozialen Netzwerken.

Datenschutz ist komplizierter geworden

Ein Problem hierbei ist laut Studie, dass die Datenschutzthematik komplizierter geworden ist. Ging es früher vor allem darum, welche Bilder geteilt oder nicht geteilt werden sollten, spielen heute Themen wie Cookies, Algorithmen oder Verschlüsselungstechnologien eine grosse Rolle im digitalen Alltag. Allerdings geben sich die Jugendlichen heute in den sozialen Medien zurückhaltender mit eigenen Beiträgen als früher.

Die beliebtesten Smartphone-Apps unter den Jungen sind Instagram, Tiktok, Whatsapp, Snapchat und Youtube. Insbesondere die Nutzung von Tiktok hat in den letzten Jahren zugenommen.

Die James-Studie bildet laut eigenen Angaben das Freizeit- und Medienverhalten Jugendlicher in der Schweiz im Zweijahresrhythmus ab. James steht für «Jugend, Aktivitäten, Medien – Erhebung Schweiz». Für die Ausgabe 2022 wurden Angaben von 1049 Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren aus den drei grossen Sprachregionen erfasst.

SDA/sys

Fehler gefunden?Jetzt melden.