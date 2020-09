Anpfiff um 16 Uhr

An dieser Stelle herzlich willkommen zum heutigen Live-Ticker der Partie Servette gegen Basel. Der FC Basel steckt in einer kleinen Mentalkrise. In der Europa-League-Partie gegen Famagusta zeigten die Basler lange einen starken Auftritt. Doch dann brachen sie in den zweiten 45 Minuten ein und liessen die Zyprioten nochmals rankommen.

Auch in der ersten Super-League-Runde zeigte sich ein ähnliches Bild. Zweimal führte man gegen Aufsteiger Vaduz, doch am Ende sprang nur ein Punkt heraus. Das soll heute anders werden. Doch auswärts in Genf hatte Rotblau letzte Saison Probleme. Lediglich einen Punkt konnten die Basler gegen Servette auf fremdem Boden holen.

Los geht es um 16 Uhr!