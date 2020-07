Kolumne Tribüne – Shakespeare ist überall Der «Landbote»-Kolumnist Beni Thurnherr hält den schottischen Nationaltrainer für einen Ignoranten und sagt es mit Shakespeare. Beni Thurnheer

So manch ein berühmter Satz geht auf Shakespeare und seine Stücke zurück. Archivbild: Tagesanzeiger

In Stratford-upon-Avon, dem Geburtsort von William Shakespeare, logierte während der Fussball-Europameisterschaft vor 24 Jahren das Nationalteam von Schottland. Da prallten zwei völlig unterschiedliche Welten aufeinander! Angesprochen auf den englischen Jahrhundertschriftsteller, antwortete der schottische Nationaltrainer an einer Pressekonferenz damals mit einem schlichten «We have better poets!» – «Wir haben die besseren Dichter!»