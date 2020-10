Petkovics Kaderbekanntgabe – Shaqiri kehrt ins Nationalteam zurück Xherdan Shaqiri steht nach mehr als einem Jahr wieder im Aufgebot für die Fussball-Nationalmannschaft. Erstmals dabei ist Jordan Lotomba. Herbie Egli

Xherdan Shaqiri steht der Nationalmannschaft wieder zur Verfügung. Foto: Melanie Duchene (Keystone)

Xherdan Shaqiri gehört wieder zum Kreis der Fussball-Nationalmannschaft. Dies gab Trainer Vladimir Petkovic in St. Gallen bekannt. Shaqiri war letztmals im Sommer 2019 für das Nationalteam aufgeboten worden. Seither fehlte er wegen Verletzungen oder Unstimmigkeiten.

Die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft trägt am 7. Oktober um 20.45 Uhr in St. Gallen ein Länderspiel gegen Kroatien aus. Danach stehen die beiden Auswärtspartien in der Nations League gegen Spanien (10. Oktober, 20.45, Madrid) und Deutschland (13. Oktober, 20.45, Köln) auf dem Programm.