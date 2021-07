Paul Verhoeven in Cannes - «Sharon Stone hat mir ihr Höschen geschenkt»

Der Regie-Provokateur über eine alte Szene, einen neuen Film – und die Bedeutung des Festivals in der Pandemie-Krise.

Paul Verhoeven in Cannes

Roter Teppich in Cannes: Paul Verhoeven mit seinen Hauptdarstellerinnen Daphné Patakia (links) und Virginie Efira bei der Premiere von «Benedetta».

Dann sind Sie ein Visionär?

Nun gut, wenn man einen Film in dieser Zeit spielen lässt, kommt darin meist die Pest vor. Der Seuche war während Jahrhunderten nicht beizukommen. Was ich aber interessant finde: Es geht in «Benedetta» ja auch um eine Art Lockdown.