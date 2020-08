Rücktritt des Premiers in Japan – Shinzo Abe kann nicht mehr – eine Ära geht zu Ende Wenige haben Japan über so viele Jahre so viel Stabilität gegeben wie Shinzo Abe. Doch nun braucht Japan eine neue Idee, eine neue Kraft an der Spitze. Thomas Hahn aus Tokio

Kam nicht länger gegen seine Krankheit an: Japans Premierminister Shinzo Abe erklärt im Fernsehen seinen Rücktritt. Foto: Yosuke Mizuno ( AP)

Es fiel Shinzo Abe sichtlich schwer, zu sagen, was er sagen musste. Er hatte sicher nie geplant, auch seine zweite Amtszeit als japanischer Premierminister mit einem Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen zu beenden. Aber gegen die bitteren Wahrheiten des Lebens kann eben auch ein rechtskonservativer Machtmensch wie er nichts tun.

In klarer, von kleinen Pausen unterbrochener Rede gab Shinzo Abe (65) also am Freitag in Tokio bekannt, dass er sein Amt vorzeitig niederlegen werde. Er dankte, er entschuldigte sich, er verbeugte sich. Er sagte, bis sein Nachfolger gefunden sei, werde er das Kabinett weiter anleiten.

Seit Wochen gab es Gerüchte

Shinzo Abe ist seit Dezember 2012 Japans Premierminister. Davor bekleidete er das Amt ein Jahr lang, bis er 2007 wegen einer chronischen Dickdarmentzündung zurücktreten musste. Diese Colitis ulcerosa ist laut Abe auch jetzt der Grund für den Rücktritt. Mit Medikamenten habe er die Krankheit lange bändigen können. «Aber seit Mitte des vergangenen Monats hat sich der körperliche Zustand verändert, und meine Kräfte sind erschöpft gewesen.» Shinzo Abe kann nicht mehr. In Japan geht eine Ära zu Ende.

Seit Wochen gab es Gerüchte um Abes Gesundheit. Er war kaum noch bei Pressekonferenzen zu sehen. Wenn er öffentlich auftrat, wirkte er angeschlagen und fahrig. Zweimal war er im Spital. Medien veröffentlichten Paparazzi-Bilder von Abe auf dem Rücksitz seiner Staatslimousine, wie er mit matten Augen aus seinem Maskengesicht ins Nichts schaute.

Begleitet wurden die Gerüchte von beschwichtigenden Statements. Wirtschaftsminister Yasutoshi Nishimura hatte noch am Mittwoch gesagt, Abe habe am Dienstag «sehr gut» ausgesehen und «uns in gewohnter Manier verschiedene Anweisungen gegeben». Aber so gut ging es ihm wohl doch nicht. Bevor Abe sich am Freitag äusserte, konsultierte er noch einmal seine Ärzte. Als er zu den Reportern sprach, hatte der öffentlich-rechtliche Sender NHK längst verkündet: Abe werde seinen Rücktritt bekannt geben.

Keiner war in Japan länger im Amt als er: Premier Shinzo Abe besucht 2006 den Asean-Gipfel in Hanoi. Foto: Reinhard Krause (Keystone)

Jetzt ist es offiziell, und die Regierungspartei LDP muss einen Nachfolger finden. Und das scheint die Partei in Unruhe zu versetzen, was nicht gerade für ihre Weitsicht spricht. Denn im Grunde ist schon lange klar, dass die LDP einen neuen Anführer braucht. Turnusmässig sind im September 2021 Parlamentswahlen, und auch wenn Abe bis vor kurzem noch darauf gehofft haben mag, seine Parteifreunde könnten ihn zu einer weiteren Amtszeit als LDP-Präsident und Regierungschef bewegen – die Umfragen sagen seit geraumer Zeit, dass es Zeit für einen Wechsel wird.

Seine Abenomics-Politik verband lockere Geldpolitik mit konsequenter Wirtschaftsförderung.

Shinzo Abe ist der Rekordpremierminister Japans. Keiner war länger im Amt als er. Wenige haben dem Land über die Jahre so viel Stabilität gegeben wie Shinzo Abe. Seine Abenomics-Politik verband lockere Geldpolitik mit konsequenter Wirtschaftsförderung und brachte dem Land in den Jahren des weltweiten Konjunkturhochs sachtes Wachstum. Aber jetzt ist die Weltkonjunktur schlecht. Im vergangenen Oktober verdüsterte die Erhöhung der Verbrauchersteuer das Konsumklima. Die Pandemie hat das japanische Bruttoinlandprodukt endgültig abstürzen lassen.

Und Abe hat trotz Freimasken für alle, Geldgeschenken an Bevölkerung und Firmen sowie subventioniertem Konsum kein Mittel gefunden, seine Sympathiewerte in dieser Coronavirus-Zeit zu verbessern. Japan braucht eine neue Idee, eine neue Kraft an der Spitze. Aber wer kann das sein? Abe scheint sich um seine Nachfolge kaum gekümmert zu haben.

Wollte Japan auch militärisch wieder stark machen: Shinzo Abe verneigt sich bei seiner Rücktrittserklärung vor der japanischen Flagge. Foto: Franck Robichon (Getty Images)

Kandidaten gibt es einige. Laut einer Umfrage der Nachrichtenagentur Kyodo haben die Japaner sogar einen Lieblingskandidaten: Shigeru Ishiba (63), einst Verteidigungsminister, ein bedächtiger Redner christlichen Glaubens und bekennender Abe-Kritiker – er wurde von 23,3 Prozent der Befragten als kommender Premierminister gewünscht. Elf Prozent waren für Abe. 8,4 Prozent für Umweltminister Shinjiro Koizumi, den Sohn des schillernden Ex-Premiers Junichiru Koizumi.

LDP-Generalsekretär Toshihiro Nikai ist mit der Aufgabe betraut, das Auswahlprozedere festzulegen. Er hat entschieden, nicht alle Parteimitglieder über den neuen Chef abstimmen zu lassen, sondern nur Parlamentarier und je drei Vertreter jedes Ortsverbandes. Damit sinken die Chancen Ishibas, denn die Parlamentarier waren sonst immer auf Abes Seite. Koizumi ist erst 39 und damit wohl zu jung. Generalsekretär Nikai lobt den Kabinettschefsekretär Yoshihide Suga. «Er hat grosse Fähigkeiten», sagte Nikai, «er hat das Können, um sich lange auf dem Posten zu halten.»

Kein Wort über Japans Kriegsschuld

Shinzo Abe mischte sich am Freitag ausdrücklich nicht ein in die wichtige Personalfrage. Er blickte lieber auf seine Errungenschaften zurück. Er war dabei selbstkritisch. Sein grösstes Ziel war es immer, die pazifistische Nachkriegsverfassung so zu ändern, dass Japan nicht mehr nur Selbstverteidigungskräfte, sondern eine Armee unterhalten darf. «Dass das nicht gelungen ist, bedaure ich zutiefst», sagte er und bezog sein Bedauern auch auf den Umstand, dass er nach Nordkorea entführte Japaner nicht in die Heimat habe zurückholen können.

Es liess tief blicken, dass Abe ausgerechnet die gescheiterte Verfassungsänderung am meisten beklagte. Japans Politik hat unter seiner Regierung einen Rechtsruck erlebt. In den Jahren seiner Amtszeit hat Shinzo Abe keinen Satz über Japans Kriegsschuld verloren. Das Verhältnis zu Südkorea, einst von Japan besetzt, ist zerrüttet. Aber das bedauerte Shinzo Abe nicht am Ende seiner Amtszeit.