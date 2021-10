Stadtverbesserin – Shit, eine Flaschenpost Menschenhasser haben die Stadtverbesserin vom Recyceln abgehalten. Deshalb suchte sie nach Alternativen für die Altglasentsorgung. Deborah von Wartburg

Das Entsorgen von Altglas kann für die Stadtverbesserin schon mal in einem Dialog mit dem WC enden. Foto: 20min/Simon Glauser

Oft sind es kleine Alltagsaufgaben, die das Fass oder in diesem Fall das WC zum Überlaufen bringen. Die Stadtverbesserin wollte an einem Samstag ihr Altglas wegbringen. Doch zuerst musste sie Instagram anschauen, Socken sortieren und drei Kaffees trinken. Am Nachmittag endlich schleppte sie mit selbstzufriedenem Lächeln zwei nach Bier stinkende Taschen zum Maag-Areal. Dort folgte der Schock: Der Entsorgungshof hatte schon zu.

Sie verfluchte das Recycling und fühlte sich in der Überzeugung bestätigt, dass Öffnungszeiten generell von Menschenhassern geplant werden. Auf dem Heimweg wurden die Säcke mit jedem Schritt schwerer, und schon bald tropften erste Bierreste durch den Papiertaschenboden.

Deprimiert stellte die Stadtverbesserin die Taschen zurück in ihre Ecke hinter der Tür. Das Klirren beim Aufsetzen klang wie höhnisches Lachen. Die Flaschen mussten weg. Nur wohin? Die Antwort gab die Stadt der Verbesserin gleich selbst. Winterthur informiert mit der «Shit happens»-Kampagne nämlich darüber, dass Leute im WC Windeln oder Katzensand entsorgten. Gute Idee eigentlich. Dort hinein gehöre aber nur, was vorher gegessen worden sei, mahnt die Stadt.

Die Stadtverbesserin schrieb also brav ihre letzten Snacks auf Zettel, steckte diese in die Flaschen und spülte eine nach der anderen das WC hinunter. So bekam die Kanalisation auch mal Post. «Shit happens», sagte ihr WC am Sonntag. «Immerhin eine schnelle Antwort», dachte die Stadtverbesserin.

