Schlosstalstrasse wird saniert – Sicher ans andere Tössufer Im Zuge der Sanierung der Kanalisation in der Schlosstalstrasse werden Fussgängerstreifen, Bushaltestellen und Radstreifen optimiert. Helmut Dworschak

In der Nähe der Brücke über die Töss an der Schlosstalstrasse kommt der neue Fussgängerstreifen zu liegen. Aufnahme vom Juni 2010. Foto: Marc Dahinden

Die Kanalisation in der Schlosstalstrasse stammt von 1936 und muss saniert werden. Betroffen ist der Abschnitt zwischen der Autobahn A1 und dem Aldi. Die Sanierung wird ausserdem zum Anlass genommen für verschiedene Anpassungen in diesem Abschnitt. Der Baubeginn ist für Herbst 2022 geplant.

Etwa in der Mitte zwischen der Einmündung der Lettenstrasse und der Brücke über die Töss wird ein neuer Fussgängerstreifen mit Mittelinsel erstellt, damit die Anwohner sicher ins Naherholungsgebiet am anderen Tössufer gelangen. Ferner werden die in dem Abschnitt bereits bestehenden Fussgängerstreifen in die Bushaltestellen eingebunden; Letztere werden samt Wartehallen teils verschoben. Die Radstreifen werden auf anderthalb Meter verbreitert. Die Pläne können bis 26. Juli auf der Website der Stadt eingesehen und brieflich kommentiert werden.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung