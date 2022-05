Interview mit Alex Frei – «Sicher ist es der grösste Erfolg in meinem jungen Trainerleben» So sieht Alex Frei die Dinge – zwischen erfüllter Aufgabe in Winterthur und neuer in Basel. Hansjörg Schifferli

Alex Frei bei den nächtlichen Feierlichkeiten am Stadthaus Winterthur. Foto: Urs Jaudas

Alex Frei gibt zwar Auskunft, wie er mit dem FCW aufstieg – aber nichts darüber, was doch schon klar ist. Eigentlich seit kurz vor dem zweitletzten Spiel, auf der Schützenwiese gegen Neuchâtel Xamax auftauchte, was selbstverständlich mehr als nur spekulativ war: Dass Frei als Cheftrainer zu «seinem» FCB zurückkehrt. Im Gepäck eben der Aufstieg mit dem FCW nach 18 Spielen und 36 Punkten. Damit ist er die Nummer 2 der Rückrunde – hinter Schaffhausen mit 38 und vor Aarau mit 34 Punkten. «Wintermeister» Vaduz fiel mit 27 Punkten klar zurück, spielte aber am letzten Tag doch noch eine bedeutende Rolle.