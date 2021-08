«Heiliges Winterthur» – Sicher zur Pirminsquelle Die Stadt hat den Weg zur Pirminsquelle erneuert. Sie liegt etwas versteckt im Grosshaldenbuck gegenüber Neuburg. Helmut Dworschak

Eine frisch erstellte Treppe mit Handlauf führt hinauf zur Quelle. Foto: Stadt Winterthur

Die Pirminsquelle am Chomberg ist wieder frei zugänglich. Frisch gebaute Stufen führen von der Oberen Holenstrasse hinauf zur Quelle. Der bis vor kurzem kaum mehr sichtbare Weg ist jetzt teilweise durch einen Handlauf gesichert; direkt vor der Quelle steht zudem ein hölzernes Geländer, an das man sich anlehnen kann, wenn man die Mündung in Ruhe betrachten möchte. Und wer den Aufstieg nicht in einem Anlauf bewältigen mag, kann auf einer neuen Bank Atem schöpfen.

Der neue Rastplatz, davor die Wegmarke von Erwin Schatzmann. Foto: Stadt Winterthur

Davor steht seit Juni 2019 eine vom Künstler Erwin Schatzmann gestaltete Wegmarke mit Informationstafel, als Teil der Freilichtausstellung «Heiliges Winterthur».