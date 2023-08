Alpiq hat im ersten Halbjahr einen hohen Gewinn geschrieben. Unter dem Strich verdiente Alpiq 744 Millionen Franken. Die Ende 2021 eingeleitete Fokussierung auf das Kerngeschäft in ausgewählten Ländern, ein angepasstes Risikomanagement und die neue Steuerung würden Wirkung zeigen, teilte Alpiq am Donnerstag mit. Alpiq sei in einem fragilen Marktumfeld gut positioniert, hiess es mit Blick in die Zukunft. Mittlerweile verfüge man wieder über eine «sehr solide» Liquidität. Und Alpiq erwartet, dass sich die Nettoliquidität auch im zweiten Halbjahr erhöhen wird. Die operative Liquidität lag per Ende Juni bei rund 1,7 Milliarden Franken. (SDA)