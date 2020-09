Nicht alle Gäste im Freibad Geiselweid hielten sich in dieser Saison an die neuen coronabedingten Regeln. Zur Einhaltung der Schutzmassnahmen und der Hausordnung bot die Badileitung an mehreren Wochenenden gar einen privaten Sicherheitsdienst auf.

Foto: Madeleine Schoder