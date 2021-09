Nachruf auf Brigitta Frei – Sie arbeitete ein bisschen und vergnügte sich viel Brigitta Frei tanzte durch Zürichs Nächte, «bezirzte Männer am Laufmeter» und feierte auf Ibiza – bis ihre Töchter zur Welt kamen. Ev Manz

Brigitta Frei (1953–2021) hatte ein Faible für Mode und bezirzte als junge Frau mit ihrem gewinnenden Lachen Zürichs Männer. Foto: Ela Çelik

Nervös lauscht Brigitta Frei der Stimme aus dem Radio. Der Moderator stellt an diesem Morgen im Gewinnspiel zu den Backstreet Boys die alles entscheidende Frage. Frei findet die Antwort in der Fan-Sammlung ihrer beiden Töchter, die sie auf dem Esstisch im Thalwiler Familienhaus ausgelegt hat. Ein Backstage-Treffen mit der Boyband auf Hawaii und einige Strandtage locken. Sie wählt die Nummer des Studios, kommt durch – und gewinnt. In den Flieger steigen lässt sie 2008 schliesslich ihre beiden Töchter. «Das war typisch Mami», sagt die heute 34-jährige Tochter Jessica, «sie hat stets alles für uns getan. Manchmal haben wir sie auch Helikoptermama genannt.» Angedacht hatte Brigitta Frei ihr Leben jedoch anders.