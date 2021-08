Shooter-Gamerin aus Rorbas - Sie ballert die ganze Nacht – und lebt davon

Die Zürcher Shooter-Gamerin – Sie ballert die ganze Nacht – und lebt davon Andrea Amstutz zockt und filmt sich dabei. Männer aus den USA, die zuschauen, bezahlen ihre Miete. Sechs Stunden Strassenschlacht mit Andi686, die in zwei Welten lebt. Tim Wirth

Jeden Abend wird Andrea Amstutz zu Andi686 und setzt sich an ihren Arbeitsplatz. Foto: Dominique Meienberg

In Rorbas im Zürcher Unterland geht die Sonne unter, doch Andrea Amstutz ist gar nicht mehr wirklich dort. Sie wäscht sich die schweissigen Hände, damit sie nicht vom Controller abrutscht. Dann landet sie mit dem Fallschirm auf dem Flughafen von Verdunsk, einer Fantasiestadt des Shooter-Games «Call of Duty Warzone», eilt in ein Haus, «Ich brauch Geld und Knarren», und wird schliesslich abgeknallt. Der Bildschirm füllt sich mit Blut.

Andrea Amstutz wird fast jeden Abend zu Andi686. Das ist ihr Beruf, davon lebt sie. Auf Twitch, einer Streaming-Plattform, ist die 33-Jährige eine der erfolgreichsten Gamerinnen der Schweiz. Fast 70’000 Menschen folgen ihr. Sie wollen sehen, wie die Zürcherin jeden Abend mit der Sniper ihre Gegner in Verdunsk tötet. Und bezahlen sie dafür.