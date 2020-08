Kunst in Winterthur – Sie basteln, aber wie! Das Kunstmuseum erlaubt dem Zürcher Duo Lutz & Guggisberg eine Konfrontation mit der Sammlung der Moderne. Wer gewinnt, ist nicht immer klar. Adrian Mebold

Frech, frisch und verspielt: Lutz & Guggisberg, «Toy Castle», 2020. Foto: © 2020, ProLitteris, Zürich

Das Künstlerduo Lutz & Guggisberg ist mehr als ein Label für Schmunzelkunst. Andres Lutz (Jahrgang 1969) und Anders Guggisberg (1966) wagen sich mit ihren Werken in die Sammlung der Moderne des Kunstvereins, die im hiesigen Kunstleben und darüber hinaus vergleichbar ist mit dem Olymp der Moderne. Normalerweise gehen die zeitgenössischen Künstler vor der langen Liste kanonisierter Namen in die Knie. Nicht so Lutz & Guggisberg. Sie sind von Direktor Konrad Bitterli mit dem Auftrag eingeladen worden, die Sammlung der Moderne und das Publikum aus dem Halbschlaf zu wecken – im Dialog und sogar im Duell zwischen den eigenen Werken und den Museumsschätzen.