Neuer Bachelor in Zürich – Sie beginnen das Medizinstudium mit einer Woche im Spital Angehende Ärztinnen und Ärzte sitzen bei der ETH nicht etwa in Anatomie-Vorlesungen – sie legen gleich selber Hand an. Und sie erfahren, wie es sich anfühlt, Patient zu sein. Susanne Anderegg

Den Blutdruck messen und den Sauerstoff im Blut: Die Studierenden lernen schon in der ersten Woche wichtige Untersuchungsmethoden. Foto: Urs Jaudas

Der kleine Hörsaal des Kantonsspitals Baden ist am Dienstagmorgen um 9 Uhr proppenvoll. Rahel Kubik, Chefärztin der Radiologie, begrüsst 100 junge Frauen und Männer: «Sie sind in einer neuen Rolle hier, als angehende Ärztinnen und Ärzte. Seien Sie sich dessen bewusst, lassen Sie in der Cafeteria den Patienten den Vortritt.»