Tag des Hundes – Sie betreiben seit 1922 Hundesport in Winterthur Zu ihrem 100-jährigen Bestehen zeigte die Kynologische Gesellschaft Winterthur die ganze Bandbreite des Hundesports. Kathrin Bunner

Die Festivitäten begannen mit der Welpenspielstunde. Foto: Enzo Lopardo

Ein Direktor, ein Kreiskommandant, zwei Ärzte und ein Detektiv: So unterschiedlich ihre Berufe waren, so einheitlich war das Hobby der ersten Vorstandsmitglieder der Kynologischen Gesellschaft Winterthur (KG Winterthur). Der im Jahr 1922 gegründete Hundesportverein zählt heute über 500 Mitglieder und blickt auf 100 Jahre Vereinsgeschichte zurück. Am Samstag, dem offiziellen Tag des Hundes, wurde das Jubiläum gefeiert. Über hundert Zweibeiner und Vierbeiner besuchten das Fest auf der Übungswiese am Schützenweiher.