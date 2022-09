Eishockey-Hoffnung aus Illnau – Sie brennt für Eis Vor einer Woche spielte Alessia Baechler noch für die Schweiz an der Eishockey-WM. Jetzt drückt die 17-jährige Illnauerin wieder die Schulbank – wenn sie nicht gerade trainiert. Almut Berger , Marc Dahinden (Foto)

An der Eishockey-WM mit der Schweizer A-Nati in Dänemark trug Alessia Baechler stolz die 8. Foto: Marc Dahinden

Alessia Baechler ist müde. Hundemüde. Vor zwei Tagen der Rückflug von der Eishockey-WM der Frauen im dänischen Herning. Gestern dann die Feier zu ihrem 17. Geburtstag in Illnau. Und heute Morgen um 7.15 Uhr bereits wieder Training mit den U-17-Jungs ihres Stammclubs, der ZSC Lions, in der neuen Eishockey-Arena in Altstetten. Jetzt versucht sie gemeinsam mit der Journalistin, ihre bisherige Eishockey-Karriere aufzudröseln, ab und zu unterbrochen von einem verstohlenen Gähnen.