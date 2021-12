Netflix-Serie über Rich Kids – «Sie bringen den Glamour, das Geld, die Party» Reiche Kids, die nach Kitzbühel fahren, um es dort so richtig krachen zu lassen: Die Netflix-Serie «Kitz» erzählt von jugendlichen Dramen hinter einer Glitzerhülle. Bernhard Blöchl

Niemals Limo in der Limousine: Vanessa (Valerie Huber) und Kosh (Zoran Pingel) haben Hochprozentigeres dabei. Foto: Walter Wehner (Netflix)

Was soll man schon an Silvester machen? Spieleabend zu viert? Raclette zu zweit? «Dinner For One»? Die Silvesterparty, die einem hier präsentiert wird, ist das Gegenteil von Lockdown-Kompromissen. «Escape From Reality», entfliehe der Realität, so heisst das Motto der Chardonnay-Prinzessin Vanessa. Dutzende Menschen hat die modelnde Influencerin in das Chalet ihrer Eltern eingeladen, der eine schillernder als die andere. Sie tanzen, trinken und feiern. Am Pool und im Pool. Der Aperitif ist «nice and dirty», das Feuerwerk am Himmel lässt den Schnee der Berge um die Wette glitzern mit den Schmuck an den Ohren und den High-Heels an den Füssen.