Start-up aus Winterthur – Sie bringen den «Wintiwurm» in die Briefkästen Kompostwürmer verwandeln Rüstabfälle zu Dünger. Zwei Winterthurer Brüder züchten den «Wintiwurm» und liefern ihn im Paket aus. Tamara Stalder

Beim «Wintiwurm» handelt es sich um Kompostwürmer der Art en Eisenia fetida und Eisenia andrei . Foto: PD

Ein Plastiksack voller Dreck liegt im Briefkasten. Doch der Sack beinhaltet mehr, als auf den ersten Blick sichtbar ist. Der vermeintliche Dreck ist Humus, in dem 500 Würmer wühlen. Die roten Kompostwürmer verwandeln Rüstabfälle in Humus, der als Dünger dient.

Ausgeliefert werden solche Pakete von dem Anfang Jahr gegründeten Start-up Wintiwurm. Die Brüder Michael und Christian Loser züchten die Würmer in Winterthur und verkaufen sie auf ihrer Website. Im atmungsaktiven Sack überleben die Würmer problemlos mehrere Tage. In der Stadt liefern die Brüder die Würmer selbst mit dem Velo aus. Für weitere Strecken verschicken sie die Würmer per Post.