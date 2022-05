Ukrainische Journalistin in Winterthur – Sie bringt Humor in die Kriegsrealität Die Journalistin Kateryna Potapenko ist von Kiew nach Winterthur geflüchtet. Von hier aus schreibt sie weiterhin für ein Kiewer Kultur- und Satireportal und für den «Beobachter». Deborah von Wartburg

Kateryna Potapenko findet, man darf auch in Kriegszeiten lachen. Foto: Madeleine Schoder

«Vor wem die Russen noch Angst haben sollten» titelt das Medium «Cedra Journal» auf seinem Instagram-Kanal. Daneben ist ein Bild von Stepan Bandera mit einer Sprechblase zu sehen, in der steht: «ausser vor mir». Bandera war ein nationalistischer ukrainischer Politiker, der mit den Nationalsozialisten in Deutschland kooperierte, gegen die sowjetischen Truppen kämpfte und 1959 starb. Klickt man in der Bilderreihe weiter, folgen Prinzessin Olga aus dem Jahr 940 sowie ein Hauptmann aus der Kosakenzeit.